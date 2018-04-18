Эксперты ОЗХО могут начать работу в сирийской Думе 18 апреля

18 апреля 2018 07:10 (UTC+04:00)

Следователи Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) могут начать работу на месте предполагаемой химической атаки в городе Дума под Дамаском уже в среду, если ООН посчитает, что ситуация в этом районе безопасна. Об этом заявил во вторник постоянный представитель Сирии при всемирной организации Башар Джаафари на заседании Совета Безопасности по Сирии, передает ТАСС.

"Команда экспертов ООН по безопасности прибыла сегодня в Думу примерно в 15:00 по времени Дамаска, то есть в восемь утра по Нью-Йорку, чтобы оценить ситуацию с безопасности на месте. Если команда экспертов ООН по безопасности решит, что ситуация в Думе спокойная, то Миссия по установлению фактов начнет работу в Думе завтра", - сказал дипломат.

По его словам, "решение о прибытии Миссии по установлению фактов предстоит сделать только ООН и ОЗХО".

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Azernews Newspaper
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