Блокада со стороны стран-соседей не сказалась на экономике Катара

21 июля 2018 15:16 (UTC+04:00)

Экономика Катара благополучно справляется с последствиями блокады государства со стороны стран-соседей и продолжает рост по плану развития страны до 2030 года, сообщил на конференции ООН министр перспективного планирования и статистики Салех бен Мухаммед аль-Набит, передает РИА Новости.

В июне 2017 года четыре арабские страны: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет — разорвали дипотношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и отрезали с ним всякое сообщение.

"Экономика Катара сильная и успешно преодолевает последствия наложенной на страну блокады", — заявил аль-Набит, слова которого приводит Катарское агентство новостей QNA.

По его словам, экономический рост Катара по итогам 2017 года, в середине которого началась блокада, составил около 1,6%. При этом показатель валового внутреннего продукта Катара на душу населения по покупательной способности является самый высоким в мире и в 2017 году составил около 127 тысяч долларов.

Кроме того, указал министр, Катар занимает 29-е место в мире по наличию экономической свободы.

В прошлом году Катар оказал помощь бедным странам и странам, которые принимают беженцев, в размере более 2 миллиардов долларов.

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