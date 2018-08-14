На востоке Багдада прогремел взрыв

Три человека погибли и не менее четырех получили ранения в результате взрыва на востоке Багдада в районе Мадинат ас-Садр, сообщило командование правоохранительных органов города, передает РИА Новости.

"Погибли три человека и четыре получили ранения в результате взрыва… в районе рынка Мариди в Мадинат ас-Садр", - говорится в заявлении командования.

Правоохранители отметили, что причины взрыва расследуются.

В июне в районе Мадинат ас-Садр не менее 18 человек погибли при взрыве боеприпасов, хранившихся в одном из молельных домов.

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