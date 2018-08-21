В Сирии за сутки уничтожили более 50 взрывоопасных предметов

21 августа 2018 16:34 (UTC+04:00)

Более 50 взрывоопасных предметов обнаружено и уничтожено в Сирии за сутки, говорится в информационном бюллетене Центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном на сайте Минобороны РФ, передает РИА Новости.

"Инженерными подразделениями САР за сутки выполнены задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Гасбия, Эр-Растан, Сем-Али (провинция Хомс). Разминировано: четыре гектара территории, 20 зданий (сооружений), один километр дорог. Обнаружен и уничтожен 51 взрывоопасный предмет (ВОП), в том числе 10 самодельных взрывных устройств (СВУ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в провинциях Хомс и Дамаск разминировано 251,6 гектара территории, 775 зданий, 52,8 километра дорог.

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