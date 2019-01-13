Главы МИД Ирака и Ирана обсудили возвращение Сирии в ЛАГ

13 января 2019 23:24 (UTC+04:00)

Главы МИД Ирака и Ирана в воскресенье обсудили восстановление членства Сирии в Лиге арабских государств, заявил глава МИД Ирака Мухаммад Али аль-Хаким, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы обсудили борьбу с терроризмом в Сирии и поддержку властей Сирии в возвращении САР в состав ЛАГ", - заявил на пресс-конференции аль-Хаким.

Министр заявил, что обсудил с иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом двусторонние отношения стран, визовый режим между Ираком и Ираном, палестинский вопрос и другие проблемы.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. При этом ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Дамаск тогда заявил, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

Лига арабских государств — региональная межправительственная организация, созданная в Каире 22 марта 1945 года. В настоящее время в состав Лиги входит 21 государство.

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