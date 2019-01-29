СМИ: ОАЭ обратились в ВТО из-за запрета в Катаре продукции эмиратов

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подали жалобу против Катара во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за решения Дохи запретить продажу эмиратской продукции на катарском рынке, сообщило во вторник информационное агентство ОАЭ WAM, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, такое решение было принято после того, как министерство экономики Катара ввело запрет на продажу товаров народного потребления, произведенных в ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейне и Египте, а также после решения катарского минздрава запретить аптекам продавать лекарства и другие товары, поступающие из этих четырех стран.

Как отмечет агентство, Доха сама подавала жалобу в торговую организацию против ОАЭ в августе 2017 года и разбирательство все еще продолжается.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная - морская и воздушная - блокада эмирата. В Катаре выразили сожаление и назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть.

В мае 2018 года стало известно, что Катар объявил о запрете на продукты из Бахрейна, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии. Как сообщало издание The National, товары из этих стран, представленные на полках магазинов, подлежат немедленному изъятию, за любыми нарушениями и упущениями будут следить надзорные органы. Будут пресекаться любые попытки поставок "санкционных" продуктов из третьих стран.

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