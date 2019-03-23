Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция в Йемене атаковала авиабазу мятежников

Истребители возглавляемой Саудовской Аравией коалиции совершили несколько воздушных налетов на позиции, контролируемые мятежниками-хуситами (сторонники движения "Ансар Аллах") в Сане. Об этом в субботу сообщил телеканал Al Arabiya, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, удары в том числе были нанесены по авиабазе Ад-Дайлами. Воздушные налеты продолжаются. О жертвах и пострадавших в результате операции пока не сообщается.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло со вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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