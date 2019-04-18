Саудовский король заявил о поддержке Ирака королевством

18 апреля 2019 01:59 (UTC+04:00)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд заявил о желании королевства сотрудничать с Ираком и поддерживать его во всех областях. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщил телеканал "Аль-Арабия".

В среду саудовский монарх принял в Эр-Рияде премьер-министра Ирака Аделя Абдель Махди. "Королевство стоит на стороне Ирака, нас объединяет религия, безопасность, общие интересы, которые необходимо укреплять в различных областях. Королевство горячо желает сотрудничать с Ираком и поддерживать его во всех областях, и готово сотрудничать в реализации совместных интересов", - сказал Аль Сауд.

По информации телеканала, во время визита Саудовская Аравия и Ирак подписали 13 соглашений, в том числе о поощрении взаимных инвестиций, сотрудничестве в сельском хозяйстве, нефтегазовой сфере, а также развитии морских и сухопутных перевозок.

В свою очередь иракский премьер отметил, что сейчас ситуация в области безопасности в Ираке стабилизировалась, и Багдад рассчитывает на экономическое возрождение с помощью "развитого и дружественного" соседа.

В последние годы Саудовская Аравия неоднократно заявляла о необходимости экономически поддерживать соседний Ирак, чтобы усилить в стране арабское влияние в противовес влиянию Ирана, который с момента падения режима Саддама Хусейна стал оказывать решающее влияние на политику в Ираке.

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