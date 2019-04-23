Эр-Рияд поблагодарил Вашингтон за ужесточение санкций на покупку иранской нефти

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Ибрагим аль-Ассаф заявил о признательности королевства в связи с решением США об отмене исключений из санкций на покупку иранской нефти.

США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из сделки с Ираном по ядерной программе и вновь ввели санкции против Тегерана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости. При этом Китаю, Индии, Италии, Греции, Японии, Южной Кореи, Тайваню и Турции до 2 мая 2019 года были даны исключения, то есть Штаты обязались не вводить против них санкции за покупку определенных объемов иранской нефти. В понедельник администрация президента США Дональда Трампа объявила, что не будет продлевать эти исключения. Белый дом рассчитывает таким образом сократить экспорт иранской нефти до нуля.

"Королевство полностью поддерживает предпринятые США шаги, считая их необходимыми, чтобы заставить иранский режим прекратить политику дестабилизации, поддержку и спонсорство терроризма во всем мире. Иранский режим всегда использовал природные ресурсы государства для финансирования опасной политики без учета принципов международного права", - заявил глава МИД, чьи слова приводит Саудовское агентство новостей SPA.

Он указал на "твердую позицию королевства" в отношении необходимости продолжать международные усилия, чтобы заставить иранский режим соблюдать принципы международного права и прекратить его вопиющее вмешательство во внутренние дела других стран.

Министр заметил, что королевство будет продолжать свою политику, направленную на достижение стабилизации рынков. "Королевство будет координировать свои действия с другими производителями нефти в целях обеспечения адекватных поставок нефти потребителям, а также для обеспечения стабильности и роста мировой экономики", - добавил аль-Ассаф.

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