Хуситы отвергли обвинения в запуске баллистической ракеты в сторону Мекки

20 мая 2019 18:33 (UTC+04:00)

Йеменские-повстанцы хуситы отрицают сообщения саудовских СМИ о ранее произведенном пуске баллистической ракеты в направлении священного для мусульман города Мекка, заявил представитель хуситов Яхья Сареа. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Интерфакс.

"При помощи таких заявлений саудовский режим пытается заручиться поддержкой в отношении агрессивных действий против великого народа Йемена", - цитирует его слова ливанское издание Daily Star.

Ранее телеканал "Аль-Арабийя" сообщал, что ПВО Саудовской Аравии перехватила две баллистические ракеты над городами Таиф и Джидда на западе страны. При этом очевидцы утверждали, что одна ракета якобы летела в сторону Мекки.

Хуситы неоднократно атаковали при помощи ракет и беспилотников саудовские города и объекты нефтяной промышленности. Арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, при этом утверждала, что повстанцы дважды - в 2016 и 2017 годах - запускали ракеты в направлении Мекки. Однако, по словам представителей хуситов, их целью были близлежащие аэропорты.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии повстанцам.

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