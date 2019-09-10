Генсек ЛАГ призвал Иран не вмешиваться в дела Йемена

Абуль Гейт также выразил обеспокоенность столкновениями между правительственными силами и сепаратистами на юге Йемена. "Новый раскол представляет опасность для территориальной целостности Йемена", - добавил арабский политик. "ЛАГ выступает за мирное урегулирование в Йемене, поддерживает законную власть в лице президента Абдраббу Мансура Хади", - заключил глава организации.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.