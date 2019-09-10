Генсек ЛАГ призвал Иран не вмешиваться в дела Йемена

10 сентября 2019 20:03 (UTC+04:00)
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт призвал Иран отказаться от вмешательства во внутрийеменский конфликт, обвинив при этом повстанцев-хуситов из шиитского движения "Ансар Алла" в деградации ситуации в этой стране, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы призываем Иран прекратить вмешательство в Йемене, остановить финансирование и поставки оружия группировкам, не делать из Йемена платформу для угроз соседним государствам", - сказал Абуль Гейт, выступая на конференции панарабской организации в Каире.

По его словам, именно хуситы "несут ответственность за деградацию ситуации в гуманитарной сфере".

Абуль Гейт также выразил обеспокоенность столкновениями между правительственными силами и сепаратистами на юге Йемена. "Новый раскол представляет опасность для территориальной целостности Йемена", - добавил арабский политик. "ЛАГ выступает за мирное урегулирование в Йемене, поддерживает законную власть в лице президента Абдраббу Мансура Хади", - заключил глава организации.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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