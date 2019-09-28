Премьер Ирака согласился открыть пограничный с Сирией КПП 30 сентября

Премьер-министр Ирака Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" 30 сентября, сообщает телеканал Al-Sumaria со ссылкой на заявление представителя управления по вопросам КПП Аляуддина аль-Кайси, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее местное агентство Shafaq News со ссылкой на представителя совета провинции сообщило, что власти иракской провинции Анбар пообещали открыть пограничный с Сирией КПП в начале сентября.

"Премьер-министр Адель Абдель Махди согласился открыть пограничный с Сирией КПП "Аль-Каим" в понедельник 30 сентября", - заявил аль-Кайси.

Погранпереходы на границе Ирака и Сирии перестали функционировать в полном объеме с 2014 года из-за захвата территорий боевиками "Исламского государства"*. Начиная с осени 2018 года, иракские и сирийские чиновники заявляют о готовности открыть КПП "Аль-Букемаль"/"Аль-Каим".

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