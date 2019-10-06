Губернатор Багдада отправлен в отставку на фоне беспорядков

6 октября 2019 16:32 (UTC+04:00)

Губернатор Багдада Фалях аль-Джазаири отправлен в воскресенье в отставку по прошествии нескольких дней беспорядков в иракской столице. Такое решение единогласно принял совет провинции, передает телеканал Al Hadath со ссылкой на иракское телевидение, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщается, в течение пяти дней будут приниматься заявки от кандидатов на замещение вакантной должности.

Утро воскресенья в иракской столице стало наиболее спокойным за последние дни. По данным телестанции, возобновили работу школы и государственные учреждения. О беспорядках минувших дней напоминают блокированные бронетехникой площади и улицы, подразделения силовых структур, а также сгоревшие покрышки и мусор. Только в субботу в столкновениях с силовиками в Багдаде погибли не менее 19 человек - чтобы разогнать протестующих, полиция открывала огонь и активно использовала слезоточивый газ.

С начала октября, когда в разных районах Ирака начались антиправительственные выступления в знак протеста против плохих условий жизни и коррупции, которые быстро переросли в беспорядки, в стране погибли более 100 человек. Наиболее ожесточенные столкновения происходили в Багдаде.

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