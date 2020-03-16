Saudi Aramco готова выдержать низкие цены на нефть в течение длительного времени
Компания Saudi Aramco готова работать в условиях низких цен на нефть в течение длительного времени. Об этом сообщил глава компании Амин Нассер в ходе телефонной конференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Saudi Aramco может выдержать очень низкие цены на нефть и может выдержать их в течение долгого времени ", - сказал он.
Saudi Aramco будет поддерживать максимальную добычу в 12 млн б/с в течение апреля, дальнейшие планы будут уточняться.
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