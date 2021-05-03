В Сирии зарегистрировали троих кандидатов в президенты

Высший конституционный суд Сирии объявил в понедельник о регистрации трех граждан в качестве кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 26 мая. Как сообщил председатель судебной инстанции Мухаммед Джихад аль-Лаххам, борьбу за пост главы государства поведут действующий президент страны Башар Асад, бывший госминистр Абдалла Саллюм Абдалла и Махмуд Ахмед Мураи, представляющий патриотическую оппозицию, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Одобрены заявления на участие в качестве кандидатов на президентских выборах от трех граждан, остальные заявки отклонены, так как они не соответствуют конституционным и правовым нормам", - подчеркнул аль-Лаххам, слова которого привело агентство SANA.

28 апреля спикер Народного совета (парламента) арабской республики Хаммуда Сабаг сообщил, что документы на регистрацию в Высший конституционный суд поступили всего от 51 человека, в том числе от семи женщин. Согласно конституции, претендовать на пост президента Сирии могут граждане республики от 40 лет и старше, проживающие на родине последние 10 лет и не имеющие иностранного паспорта. При прохождении регистрации претендентам необходимо обеспечить письменную поддержку своих кандидатур как минимум 35 депутатами Народного совета.