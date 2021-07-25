Аравийская коалиция уничтожила три беспилотника хуситов, направленных на Саудовскую Аравию

Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция уничтожила три заминированных беспилотных летательных аппарата, направленных йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в сторону южных регионов Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.

"ВВС коалиции уничтожили три начиненных взрывчаткой беспилотника, направленных террористическими отрядами хуситов в сторону южных районов [королевства]. Сейчас мы принимаем оперативные меры по защите населения от подобных агрессивных атак", - приводит телеканал заявление коалиции.