Аравийская коалиция уничтожила три беспилотника хуситов, направленных на Саудовскую Аравию
Возглавляемая Эр-Риядом аравийская коалиция уничтожила три заминированных беспилотных летательных аппарата, направленных йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в сторону южных регионов Саудовской Аравии. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил телеканал Al Arabiya.
"ВВС коалиции уничтожили три начиненных взрывчаткой беспилотника, направленных террористическими отрядами хуситов в сторону южных районов [королевства]. Сейчас мы принимаем оперативные меры по защите населения от подобных агрессивных атак", - приводит телеканал заявление коалиции.
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