Три человека погибли при нападении террористов на автобус в Сирии

Три человека были убиты и не менее 21 получили ранения при нападении группы террористов на автобус в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Об этом сообщило в четверг сирийское информационное агентство SANA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, автобус, следовавший из Алеппо в Дейр-эз-Зор, подвергся вооруженной атаке в районе Аш-Шула на юге провинции. Погибшие и пострадавшие являются гражданскими лицами.

Раненым, как отмечается, в настоящее время оказывается вся необходимая медицинская помощь. Большинство из них получили травмы, вызванные осколками разорвавшихся снарядов, и пулевые ранения. Состояние троих пострадавших оценивается медиками как крайне тяжелое.