Беларусь находится среди лидеров на АрМИ-2017

5 августа 2017 13:39 (UTC+04:00)

Россия, Китай, Казахстан и Беларусь лидируют в общекомандном рейтинге стран на Армейских международных играх. Об этом сообщил главный судья соревнований генерал-майор Дмитрий Горбатенко, передает Белта.

По его словам, в рейтинг входят 11 из 28 стран - участниц АрМИ. "Это те государства, которые на сегодняшний момент могут претендовать на призовые места, - пояснил Дмитрий Горбатенко. - На первом месте Россия, на втором - Китай, за ним - Казахстан, Беларусь, Иран, Египет, Узбекистан, Венесуэла, Азербайджан, Кыргызстан, замыкает рейтинг Монголия".

Генерал-майор отметил, что по итогам прошедших состязаний предварительный рейтинг претерпел изменения. "На сегодняшний момент после проведения соревнования на конкурсе "Кубок моря", где Азербайджан занял третье место, он поднялся в турнирной таблице, опередив Кыргызстан, Монголию и Анголу", - добавил Дмитрий Горбатенко.

Армейские игры в 2017 году проводятся на 22 полигонах России, Беларуси, Азербайджана, Казахстана и Китая с 29 июля по 12 августа. Их участниками стали представители 28 стран.

Azernews Newspaper
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