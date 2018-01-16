Беларусь в 2017 году начала экспортировать сельхозпродукцию в 17 новых стран

16 января 2018 13:13 (UTC+04:00)

Беларусь в 2017 году начала экспортировать сельскохозяйственную продукцию в 17 новых стран, сообщил БЕЛТА начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов.

"Белорусскую сельхозпродукцию в 2017 году экспортировали в 68 стран. Среди них - 17 новых рынков: Бахрейн, Индонезия, Йемен, Малайзия, Монголия, Непал, Новая Зеландия, Оман, Египет, Мадагаскар, Австрия, Финляндия и другие. В Катар за 11 месяцев 2017 года было поставлено сельхозпродукции на сумму $9,2 млн, в Монголию - на $4 млн, в Непал - на $0,65 млн, Оман - $2,3 млн, Сирию - $1,5 млн, Египет - более $300 тыс. По оперативным данным, организации Минсельхозпрода за 2017 год экспортировали продукции на $2,4 млрд, что на 4,6% больше уровня 2016 года. Если говорить о поставках сельхозпродукции всеми игроками рынка, прогнозируем, что цифры по экспорту составят около $5 млрд", - сказал Алексей Богданов.

За 11 месяцев 2017 года экспорт белорусской молочной продукции в Китай вырос в 7,5 раза в натуральном выражении к аналогичному периоду 2016 года. "Мы поставили 13 тыс. т молочной продукции на сумму $5,7 млн. В целом поставки предприятий Минсельхозпрода в Китай за 11 месяцев превысили $8,8 млн, что на 3% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Причем изменилась структура товарного экспорта: если в 2016 году превалировали сырьевые товары, то сейчас преобладает именно готовая продукция. В 2018 году планируем расширять товарную номенклатуру поставок в Китай, в частности, намерены активно работать над тем, чтобы продвинуть на китайский рынок белорусские сыры и другую готовую молочную продукцию. Кроме того, два белорусских мясоперерабатывающих предприятия открылись для поставок говядины, планируем в этом году начать поставки", - отметил начальник главного управления ВЭД.

На прошлой неделе ЗАО "Мясо-молочная компания" и иранская компания IMEX заключили соглашение о сотрудничестве в области продвижения белорусской сельскохозяйственной продукции на рынок Ирана - в первую очередь говядины и сливочного масла. На следующем этапе планируется продвигать на иранский рынок сухое молоко и детские молочные смеси, а в дальнейшем - сыры и другую молочную продукцию. Соглашение также предполагает сотрудничество в области сертификации белорусских предприятий для поставок продукции на иранский рынок. Обсуждается возможность выхода на экспорт сельхозпродукции в Иран в объеме около $100 млн в год.

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