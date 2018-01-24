Беларусь и Иран подписали соглашения о производстве электрических автобусов и автомобилей

Беларусь и Иран подписали 8 соглашений о сотрудничестве на 14-м заседании смешанной белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества. Об этом сказал министр промышленности, шахт и торговли Ирана Мохаммад Шариатмадари, выступая на церемонии закрытия мероприятия, передает БЕЛТА.



"В ходе встречи подписаны соглашения в таких областях, как производство автомобилей, сельскохозяйственных, горнодобывающих машин, электрических автобусов и финансирование проектов", - сказал он.



Мохаммад Шариатмадари также отметил необходимость разработать дорожную карту для двустороннего сотрудничества в банковской сфере.



Министр промышленности Беларуси Виталий Вовк, возглавивший делегацию, выразил надежду, что подписанные соглашения будут способствовать взаимодействию между странами. Он пригласил иранского министра промышленности посетить Беларусь.



Заседание белорусско-иранской комиссии по вопросам экономического сотрудничества состоялось 22-23 января в Тегеране. В ходе мероприятия была подписана дорожная карта сотрудничества между двумя странами на 2018-2020 годы.

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