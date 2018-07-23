Лукашенко и Путин обсудили возможную встречу, взаимодействие в ЕАЭС и отношения с США

23 июля 2018 17:03 (UTC+04:00)

Сегодня по инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Главы государств обсудили комплекс вопросов двусторонней повестки дня, сделав акцент на расширение торгового сотрудничества. Стороны договорились продолжить взаимные усилия в интересах сохранения позитивной динамики взаимодействия. Владимир Путин пригласил Александра Лукашенко в ближайшее время посетить Россию. Возможная встреча двух лидеров, во время которой планируется детально обсудить весь спектр двусторонних отношений, может состояться в Сочи.

Отдельное внимание президенты уделили продвижению интеграции в Евразийском экономическом союзе, реализации достигнутых ранее договоренностей между странами - членами ЕАЭС, обсудив также организационные вопросы с учетом проведения 27 июля в Санкт-Петербурге заседания Евразийского межправительственного совета.

Главы государств рассмотрели и международную повестку дня. В частности, подробно были обсуждены российско-американские отношения, в том числе итоги недавних переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. Российский лидер проинформировал Александра Лукашенко о нюансах состоявшейся встречи.

Основное внимание во время разговора было уделено вопросам контроля над вооружениями и продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) между Россией и США, срок действия которого истекает в феврале 2021 года.

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