Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов

10 сентября 2018 12:26 (UTC+04:00)

Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов. Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.

"Российская сторона предлагает уточнить (баланс) по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение никто ничего не ставит. Это договорный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся", - заявил Игорь Ляшенко.

Он подчеркнул, что белорусская сторона выступает за то, чтобы не было "никаких резкостей". "Нам нужна стабильность", - сказал вице-премьер.

Отвечая на вопрос о подготовке белорусско-российских переговоров на высшем уровне, которые ожидаются 21 сентября, он рассказал, что идет рабочая отработка тем, уточнение сумм, понимания вопросов перед встречей глав государств. "На этой неделе запланирована моя встреча с визави, где мы в конструктивной дружеской обстановке обсудим реальное состояние, уточним цифровые измерения", - отметил Игорь Ляшенко.

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