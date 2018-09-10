Беларусь настаивает на сохранении объемов поставок российских нефтепродуктов. Об этом сегодня журналистам заявил вице-премьер Беларуси Игорь Ляшенко, передает БЕЛТА.



"Российская сторона предлагает уточнить (баланс) по нефтепродуктам, а по нефти под сомнение никто ничего не ставит. Это договорный процесс. Мы настаиваем на том, чтобы сохранить объемы традиционно сложившиеся", - заявил Игорь Ляшенко.



Он подчеркнул, что белорусская сторона выступает за то, чтобы не было "никаких резкостей". "Нам нужна стабильность", - сказал вице-премьер.



Отвечая на вопрос о подготовке белорусско-российских переговоров на высшем уровне, которые ожидаются 21 сентября, он рассказал, что идет рабочая отработка тем, уточнение сумм, понимания вопросов перед встречей глав государств. "На этой неделе запланирована моя встреча с визави, где мы в конструктивной дружеской обстановке обсудим реальное состояние, уточним цифровые измерения", - отметил Игорь Ляшенко.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.