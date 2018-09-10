Китай заинтересован в сотрудничестве с Беларусью в сфере медицинского туризма

Китай заинтересован в укреплении сотрудничества с Беларусью в сфере медицинского туризма, сообщил представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Чжан Мэн на встрече с министром здравоохранения Беларуси Валерием Малашко в Минске, передает БЕЛТА.



Стороны обсудили перспективы, которые открываются с началом программы по лечению китайских детей в Беларуси. Для прохождения медреабилитации 9 сентября в республику прибыла первая группа. Курс в Республиканской детской больнице медицинской реабилитации продлится 20 дней. Специалисты разработают каждому ребенку индивидуальную программу в зависимости от состояния здоровья.



"Перед поездкой мы интересовались в белорусском посольстве в Китае в целом о здравоохранении Беларуси. Оно находится на очень высоком уровне. Во время визита мы хотели бы подробнее узнать о ваших возможностях, - сказал Чжан Мэн. - Наша цель в этот раз - ознакомиться с деятельностью ведущих детских центров по лечению и реабилитации, а также укрепить взаимоотношения между организациями здравоохранения и наметить пути сотрудничества".



Министерство здравоохранения ответственно подошло к организации визита детей из Китая. По словам Валерия Малашко, белорусская сторона сделает все возможное, чтобы лечение пациентов с достаточно серьезными патологиями было успешным.



Кроме того, Минздрав принимает делегацию коллег из сферы здравоохранения. Китайские специалисты посетят несколько республиканских научно-практических центров, чтобы определить, детей с какими патологиями целесообразно направлять на лечение в Беларусь. "Наши учреждения соответствуют мировому уровню. Не сомневаюсь, что инспекция закончится успешно и мы сможем предоставлять медицинские услуги детям и с онкологическими заболеваниями, и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата", - сказал министр.



Валерий Малашко выразил уверенность, что выработанная стратегия взаимодействия в области оказания медпомощи китайским детям ляжет в основу работы со взрослыми пациентами. Беларусь готова предоставлять медицинские услуги китайским гражданам.

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