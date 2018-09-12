Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан

12 сентября 2018 12:40 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с официальным визитом в Узбекистан. Самолет белорусского лидера вылетел из Национального аэропорта Минск, передает БЕЛТА.

В Ташкенте глава белорусского государства проведет переговоры с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, которые пройдут в узком формате и расширенном составе с участием членов делегаций.

Ожидается, что стороны основное внимание уделят расширению торгово-экономического сотрудничества, развитию производственной кооперации и организации сборочных предприятий по выпуску востребованной в Узбекистане технике. На переговорах также будет обсуждаться укрепление взаимодействия по целому ряду направлений - от промышленности и сельского хозяйства до гуманитарной сферы и туризма. Речь пойдет и о развитии регионального сотрудничества как эффективного инструмента наращивания торгово-экономических связей. Планируется, что президенты обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

По итогам переговоров ожидается подписание пакета двусторонних документов о расширении сотрудничества в различных сферах и отраслях.

Параллельно с визитом Александра Лукашенко в Ташкенте пройдет белорусско-узбекский форум делового и межрегионального сотрудничества. Ожидается, что во время него будет заключен ряд коммерческих контрактов между предприятиями и бизнес-кругами обеих стран, достигнуты договоренности на уровне руководства регионов двух государств. В столице Узбекистана также будет организована масштабная выставка белорусских производителей Made in Belarus. Тематические экспозиции расскажут о развитии в Беларуси таких отраслей, как машиностроение и транспорт, химия и нефтехимия, строительство и деревообработка, сельское хозяйство и продовольствие, здравоохранение и фармацевтика, легкая промышленность, наука и технологии, образование, спорт и туризм.

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