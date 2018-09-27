Лукашенко: Партнерство и взаимное уважение - основа белорусско-туркменского сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.



"Сегодня Туркменистан успешно укрепляет государственность, развивает экономику и социальную сферу, наращивает авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.



Александр Лукашенко убежден, что сложившиеся между двумя странами отношения партнерства и взаимного уважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения белорусско-туркменского сотрудничества на всех направлениях.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.