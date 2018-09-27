Лукашенко: Партнерство и взаимное уважение - основа белорусско-туркменского сотрудничества

27 сентября 2018 09:19 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с национальным праздником - Днем Независимости. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Сегодня Туркменистан успешно укрепляет государственность, развивает экономику и социальную сферу, наращивает авторитет на международной арене", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко убежден, что сложившиеся между двумя странами отношения партнерства и взаимного уважения будут и в дальнейшем служить надежной основой для расширения белорусско-туркменского сотрудничества на всех направлениях.

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