Беларусь готова участвовать в плане индустриализации Таджикистана

29 сентября 2018 10:06 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Об этом он заявил на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает в субботу БЕЛТА.

"Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае (в ходе официального визита Президента Беларуси в Таджикистан)", - заявил белорусский лидер.

Сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном носит дружественный и партнерский характер. Александр Лукашенко трижды совершал официальные визиты в Таджикистан - в 2000, 2011 и 2018 годах. В свою очередь Эмомали Рахмон посещал Беларусь с официальными визитами в 2001 и 2014 годах, а в 2017 году в Минске состоялись переговоры глав государств в рамках рабочего визита таджикского лидера в Беларусь.

В прошлом году товарооборот между двумя странами сложился в объеме 42,9 миллиона долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в 2 раза. В том числе белорусский экспорт составил 39,6 миллиона долларов. Основу белорусского экспорта формировали сахар, тракторы, полиацетали и полиэфиры, ковры и напольные покрытия, автомобили, ДВП и ДСП, лекарственные средства, солод. В Таджикистане закупалась хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи, нечесаное хлопковое волокно, текстильная одежда.

Следует отметить, на таджикской территории действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий. В ноябре 2017 года начало работу первое сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссар.

Напомним, между странами также реализуется программа экономического сотрудничества на период до 2020 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Владимир Путин и Эмомали Рахмон обсудили перспективы сотрудничества
Таджикистан 10:00
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 10:00
Душанбе станет культурной столицей СНГ в 2021 году
Таджикистан 28 сентября 17:44
Беларусь и Узбекистан утвердили программу сотрудничества в сфере стандартизации
Беларусь 28 сентября 17:37
Владимир Путин считает необходимым сохранить темпы роста товарооборота с Таджикистаном
Россия 28 сентября 16:15
Внешний госдолг Беларуси с начала года снизился
Беларусь 28 сентября 16:06
Лента новостей
Глава МИД Ирана провел встречу со шведской коллегой
Иран 11:13
В Китае заявили, что будут поддерживать текущий миропорядок и принципы многосторонности
Китай 11:05
Состоялось заседание Халк Маслахаты Туркменистана
Туркменистан 10:40
ВС Армении около 100 раз нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта
Нагорно-карабахский конфликт 10:34
Глава МИД Китая выступил за сохранение ядерной сделки с Ираном
Ядерная программа 10:34
Тема EXPO 2025 Baku полностью соответствует международной повестке дня - министр
Бизнес 10:24
Обзор рынка драгоценных металлов Азербайджана за неделю
Бизнес 10:20
Президент Грузии принял участие в Международном форуме мира в США
Грузия 10:11
Рост населения в ряде стран обеспечит спрос на казахстанское зерно
Казахстан 10:00