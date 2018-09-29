Беларусь готова участвовать в плане индустриализации Таджикистана

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает готовность белорусской стороны принять активное участие в плане индустриализации Таджикистана. Об этом он заявил на встрече с Президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, передает в субботу БЕЛТА.



"Мы готовы участвовать в вашем плане модернизации, индустриализации страны и внести тот вклад, который нужен для Таджикистана, выполнить ту работу, о которой мы договорились в мае (в ходе официального визита Президента Беларуси в Таджикистан)", - заявил белорусский лидер.



Сотрудничество между Беларусью и Таджикистаном носит дружественный и партнерский характер. Александр Лукашенко трижды совершал официальные визиты в Таджикистан - в 2000, 2011 и 2018 годах. В свою очередь Эмомали Рахмон посещал Беларусь с официальными визитами в 2001 и 2014 годах, а в 2017 году в Минске состоялись переговоры глав государств в рамках рабочего визита таджикского лидера в Беларусь.



В прошлом году товарооборот между двумя странами сложился в объеме 42,9 миллиона долларов и по сравнению с 2016 годом увеличился более чем в 2 раза. В том числе белорусский экспорт составил 39,6 миллиона долларов. Основу белорусского экспорта формировали сахар, тракторы, полиацетали и полиэфиры, ковры и напольные покрытия, автомобили, ДВП и ДСП, лекарственные средства, солод. В Таджикистане закупалась хлопчатобумажная пряжа, сушеные фрукты, орехи, нечесаное хлопковое волокно, текстильная одежда.



Следует отметить, на таджикской территории действуют субъекты товаропроводящей сети более 15 белорусских предприятий. В ноябре 2017 года начало работу первое сборочное производство белорусской сельхозтехники в городе Гиссар.



Напомним, между странами также реализуется программа экономического сотрудничества на период до 2020 года.

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