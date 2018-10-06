В Минске состоится белорусско-французский бизнес-форум

6 октября 2018 10:01 (UTC+04:00)

V Белорусско-французский бизнес-форум пройдет в Минске 26 октября, сообщает в субботу БЕЛТА со ссылкой на посольство Беларуси во Франции.

Посол Беларуси во Франции Павел Латушко встретился с директором Medef International (Ассоциации предпринимателей Франции) Жеральдин Ламбле. Они обсудили вопросы подготовки заседания совместной белорусско-французской комиссии по экономическому сотрудничеству и V Белорусско-французского бизнес-форума, которые пройдут в Беларуси в конце октября. Достигнута договоренность, что Жеральдин Ламбле возглавит французскую делегацию деловых кругов, а также примет участие в переговорах представителей деловых кругов Франции.

Во время встречи согласована программа пребывания представителей французских деловых кругов в Беларуси. Планируется посещение регионов Беларуси 25 октября, проведение бизнес-форума в Минске в отеле "Европа" 26 октября, встреча с руководством Мингорисполкома, переговоры в формате В2B.

Программой бизнес-форума 26 октября предусмотрены презентации экспортного потенциала, инвестиционного климата Беларуси, а также французских и белорусских компаний, имеющих успешный опыт реализации совместных проектов. С директором Medef International достигнута договоренность о проработке подписания во время бизнес-форума меморандума о взаимопонимании между ассоциацией и Национальным центром маркетинга МИД Беларуси.

Стороны договорились о проведении 12 ноября в Париже в штаб-квартире Medef International презентации возможностей торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Беларусью для представителей крупнейших французских компаний.

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