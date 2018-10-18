Китаю интересен белорусский опыт социальной защиты детей

18 октября 2018 14:43 (UTC+04:00)

Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в сфере социального устройства. Об этом в четверг сообщается БЕЛТА.

Китай, в частности, хотел бы изучить белорусскую практику социальной защиты детей.

Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с парламентской делегацией КНР во главе с заместителем председателя комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
РФ, Испания и Китай планируют совместное производство витаминов для животноводства
Россия 13:16
Китай примет необходимые меры для обеспечения безопасности в Южно-Китайском море
Китай 12:53
Беларусь и Сербия отмечают развитие торгового оборота
Беларусь 12:50
Лавров надеется, что угрозы США из-за Ирана не подействуют на бизнес в ЕС
В мире 12:47
Трамп заявил, что Китай еще не готов к возобновлению торговых переговоров с США
США 11:06
Беларусь и Польша обсудили повышение пропускной способности
Беларусь 11:01
Лента новостей
Росэкспоцентр открывает представительство в Ташкенте
Бизнес 15:34
Депутаты парламента Азербайджана направили протест Госдуме России
Политика 15:33
Из-за проседания дороги на центральной улице Баку пострадало несколько деревьев
Общество 15:26
Возрос объём перевалки грузов из порта Актау в направлении Азербайджана – министерство (Эксклюзив)
Бизнес 15:06
Израильский писатель Амос Оз стал лауреатом премии "Ясная Поляна"
Израиль 14:59
Азербайджанская продукция будет демонстрироваться в Париже
Бизнес 14:55
В Сирии прошла конференция онкологов
Арабские страны 14:55
Сеул и Вашингтон продлили диалог по стоимости пребывания войск США в Республике Корея
США 14:51
Польша купила долю в месторождении газа на Норвежском шельфе
Европа 14:46