Китаю интересен белорусский опыт социальной защиты детей

Беларусь и КНР заинтересованы в обмене опытом в сфере социального устройства. Об этом в четверг сообщается БЕЛТА.

Китай, в частности, хотел бы изучить белорусскую практику социальной защиты детей.

Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Палаты представителей Болеслава Пирштука с парламентской делегацией КНР во главе с заместителем председателя комитета по социальному строительству Всекитайского собрания народных представителей КНР Жэнь Сяньляном.

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