Беларусь представит инвестиционный потенциал на форуме в Женеве

Беларусь примет участие во Всемирном инвестиционном форуме Конференции ООН по торговле и развитию, который пройдет 22-26 октября в Женеве. Об этом в пятницу сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальное агентство инвестиций и приватизации.



Участники форума обсудят пути направления потоков прямых иностранных инвестиций на цели продвижения устойчивого развития. Запланировано около 50 мероприятий, в числе которых саммит глобальных лидеров, саммит глобальных инвестиционных игр, круглые столы с участием министров, конференции, презентации, встречи в формате В2В, а также экспозиция страновых стендов Investment Village.



Свое участие во всемирном форуме уже подтвердило руководство более 30 стран Азии, Европы, Южной и Северной Америки. Среди крупного бизнеса заявки на участие подали компании Nestle, Novartis, Contour Global, AMR Industry Alliance, Aviva, Jumia, Siemens, UBS. Всего в этом году организаторы ожидают более 5 тысяч участников.



Белорусскую делегацию на форуме возглавит начальник главного управления инвестиционной политики Министерства экономики Елена Перминова. В состав делегации войдут представители Министерства финансов, Национального агентства инвестиций и приватизации, СЗАО "Компания по развитию индустриального парка "Великий камень", СЭЗ "Минск" и постоянного представительства Беларуси в Женеве.



"23 октября на сессии "Talking Business: Восточная Европа и Центральная Азия" будут представлены перспективы совершенствования инвестиционного климата в Беларуси, - сообщили в НАИП. - 26 октября во время сессии "Свободные экономические зоны: проблемы и возможности" участники мероприятия смогут ознакомиться с преимуществами и особенностями работы в индустриальном парке "Великий камень".



Всемирный инвестиционный форум Конференции ООН по торговле и развитию проводится раз в два года с участием представителей политики, государственных органов управления, частного бизнеса, международных организаций, научных кругов. К подготовке форума подключены структуры ООН, Всемирный банк, ВТО, Всемирная ассоциация агентств по привлечению инвестиций (WAIPA). В прошлом году мероприятие посетили более 4 тысяч предпринимателей из 160 стран.

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