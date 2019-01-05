Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Грузией - Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА, как передает Trend, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За прошедшую четверть века диалог наших стран приобрел высокую степень доверия. Белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой», - говорится в поздравлении.

«Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов. "Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", - уверен Президент. Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии - мира и процветания.

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