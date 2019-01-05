Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических и торговых связей с Грузией - Лукашенко

5 января 2019 11:58 (UTC+04:00)

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил поздравление Президенту Грузии Саломе Зурабишвили по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Об этом БЕЛТА, как передает Trend, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«За прошедшую четверть века диалог наших стран приобрел высокую степень доверия. Белорусско-грузинское взаимодействие характеризуется насыщенностью и нарастающей динамикой», - говорится в поздравлении.

«Беларусь настроена на дальнейшее укрепление политических, торгово-экономических и гуманитарных связей с Грузией на благо народов. "Продолжение активных и всесторонних межгосударственных контактов будет способствовать реализации новых перспективных совместных проектов", - уверен Президент. Александр Лукашенко пожелал Саломе Зурабишвили крепкого здоровья, счастья и добра, а братскому народу Грузии - мира и процветания.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Белорусская компания готова наладить совместное производство электробусов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 4 января 19:58
Завершился процесс ликвидации "дочки" Международного банка Азербайджана в Грузии
Бизнес 4 января 17:16
В Азербайджане осуществляется дезинфекция пассажирских поездов из Грузии
Общество 4 января 15:47
Беременным в Грузии будут бесплатно выдавать лекарства от гриппа
Грузия 4 января 12:35
В Беларуси впервые выпустили бензин с октановым числом 100
Беларусь 3 января 16:56
SOCAR Georgia рассказала о планах на 2019 год
Энергетика 3 января 13:17
Лента новостей
В Казахстане выросли цены на промпродукцию
Казахстан 12:16
Марадону выписали из больницы после госпитализации
В мире 12:15
В Туркменистане готовится положение о национальных морских перевозчиках
Туркменистан 12:15
Сильный ветер в Баку повредил 16 деревьев (ФОТО)
Общество 11:59
Турция экспортировала товары оборонной промышленности на более чем $250 млн
Бизнес 11:49
Две бомбы взорвались в Индии
Другие страны 11:47
За неделю казахстанский тенге укрепился к доллару
Казахстан 11:15
Спрос на нефть в 2019 году вряд ли будет расти - эксперт
Энергетика 11:11
На покрытие долгов энергооператора и теплоснабжающих организаций Узбекистана будут выделены субсидии
Финансы 11:11