Беларусь с 1 февраля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

31 января 2019 11:32 (UTC+04:00)

Беларусь с 1 февраля снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 30 января 2019 года №62, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена с $89 до $80,7 за 1 т. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $48,9 до $44,3 за 1 т, на товарные бензины - с $26,7 до $24,2 за 1 т.

Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $24,2 за 1 т (была $26,7). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

В предыдущий раз ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 января 2019 года. Тогда они также были снижены.

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