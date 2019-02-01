В Беларуси для госнужд на 2019 год будет закуплено 815 тыс. т зерна

1 февраля 2019 10:31 (UTC+04:00)

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси установило перечень заготовителей и объемы поставок (закупок) сельскохозяйственной продукции и сырья для республиканских государственных нужд на 2019 год. Такое решение содержится в постановлении ведомства №6 от 24 января 2019 года, которое официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

В Минсельхозпроде определили объемы закупок сельхозпродукции для каждого заготовителя. Так, общий объем поставок продовольственного зерна на 2019 год составляет 815 тыс. т, в том числе пшеницы - 485,5 тыс. т, ржи - 245 тыс. т, ячменя - 29 тыс. т, овса - 43,5 тыс. т, гречихи - 9 тыс. т, проса - 3 тыс. т.

Объем поставок (закупок) початков кукурузы для производства семян гибридов первого поколения установлен в размере 22 тыс. т. В числе заготовителей - ООО "Брест-Травы" (8 тыс. т) и РСУП "Экспериментальная база "Криничная" (14 тыс. т).

В перечень заготовителей вошли 26 предприятий, среди которых ОАО "Брестхлебопродукт", ОАО "Оршанский комбинат хлебопродуктов", ОАО "Агрокомбинат "Скидельский", ОАО "Могилевхлебопродукт" - управляющая компания холдинга "Могилевхлебопродукт" и другие.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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