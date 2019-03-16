ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8%

16 марта 2019 12:49 (UTC+04:00)

ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-февраль. Объем ВВП в текущих ценах составил Br18,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,8% к уровню января-февраля 2018 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе-феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 105,1%.

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