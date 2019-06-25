Лукашенко адресовал обращение государствам ООН по случаю 75-летия освобождения Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко адресовал обращение государствам-членам ООН по случаю 75-летия освобождения Беларуси от нацистских захватчиков, передает Trend со ссылкой на Агентство Belta.by

Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси. Соответствующее обращение было распространено 24 июня в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где по инициативе постоянного представительства Беларуси при ООН прошло памятное мероприятие, посвященное 75-й годовщине освобождения Беларуси.

В мероприятии приняли участие руководство и сотрудники постоянных представительств государств-членов ООН, секретариата ООН, представители белорусской диаспоры, СМИ. "Вторая мировая война, одна из самых жестоких в истории человечества, стала для нас Великой Отечественной. Она вторглась в каждый дом и в каждую семью. За годы оккупации Беларусь потеряла треть своего населения.

На нашей территории фашистами было создано более 260 лагерей смерти и других мест массового уничтожения, сожжено около десяти тысяч деревень, разрушены города. Но не был сломлен дух белорусского народа. Беларусь не покорилась. Здесь развернулось крупнейшее в Европе партизанское и подпольное движение. Благодаря самоотверженной борьбе нашего народа, а также всех жителей Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции враг был повержен", - говорится в обращении.

Глава государства отметил, что день освобождения Минска, 3 июля, стал в Беларуси национальным праздником - Днем Независимости. Мужество и героизм белорусского народа, его огромный вклад в победу над фашизмом получили всемирное признание. Беларусь вошла в число государств - учредителей Организации Объединенных Наций. "К сожалению, сегодня, когда между бывшими союзниками в борьбе с нацизмом все чаще возникает недопонимание или конфронтация, проблема предотвращения новой мировой войны становится все более острой и актуальной. Убежден, что для укрепления мира и преодоления существующих противоречий необходим новый масштабный межгосударственный диалог.

Беларусь готова стать площадкой для обсуждения любых созидательных инициатив в сфере международной безопасности и развития. Во имя будущего мы должны помнить страшные уроки прошлого, хранить и передавать грядущим поколениям правдивую историю великого подвига героев-освободителей. Учить своих детей ценить жизнь, уважать другие народы и беречь мир", - подчеркнул белорусский лидер. "Люди с давних времен, приветствуя друг друга, говорят: "Мир вам".

Организация Объединенных Наций создана для его сохранения и укрепления. Вместе мы сможем выполнить эту историческую миссию!" - резюмировал глава государства. Прошедшее в Нью-Йорке памятное мероприятие открыл постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, который подчеркнул важность сохранения памяти и исторической правды о войне. Руководитель белорусской миссии привлек внимание участников мероприятия к обращению Президента Беларуси.

В последующем оно будет распространено в качестве официального документа 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на всех языках Организации. Во время мероприятия состоялся показ художественного фильма "Брестская крепость", который на основе реальных фактов рассказывает о трагических событиях начала Великой Отечественной войны и героической обороне Брестской крепости солдатами Красной армии.

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