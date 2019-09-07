Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере

7 сентября 2019 14:38 (UTC+04:00)

Беларусь и Латвия будут развивать сотрудничество в транспортной сфере, передает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

Об этом шла речь во время рабочей встречи министра транспорта и коммуникаций Беларуси Алексея Авраменко и заместителя государственного секретаря Министерства сообщения Латвии Улдиса Рейманиса. Такая информация размещена на сайте Минтранса.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества в сфере железнодорожного и автомобильного транспорта. Стороны обменялись информацией о статусе и плане поддержки проведения в двух странах чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

Белорусская сторона выразила готовность оказать содействие в организации визита делегации ГАО "Латвийские государственные дороги" в Беларусь с целью обмена опытом и укрепления сотрудничества в области автомобильного транспорта, ознакомления с принципами стратегического и среднесрочного планирования, методами составления программ и принципами расстановки приоритетов дорожных проектов.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в транспортной сфере. Обсуждение вопросов взаимодействия будет продолжено во время заседания транспортной рабочей группы, которое намечено на 30 сентября, и 14-го заседания межправительственной белорусско-латвийской комиссии по экономическому сотрудничеству на полях Белорусской транспортной недели в начале октября.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане состоялось заседание Межгоссовета по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности
Кыргызстан 13:53
Туркменистан и Беларусь обсудили партнерство в сфере медицины и образования
Туркменистан 10:28
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
Беларусь 09:49
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до рекордных $8,9 млрд
Беларусь 6 сентября 17:23
Белорусы в январе-августе продали валюты почти на $0,5 млрд больше, чем купили
Беларусь 6 сентября 13:56
Механизм работы Фонда поддержки социального предпринимательства в Беларуси разработают до конца года
Беларусь 6 сентября 10:17
Лента новостей
В школах Азербайджана завершилась выдача учебников
Общество 15:59
В Азербайджане увеличилось число возглавляемых женщинами учреждений
Общество 15:53
Президент Азербайджана поздравил таджикского коллегу
Политика 15:44
Анкара раскритиковала заявление Госдепартамента США по поводу безопасности в Турции
Турция 15:37
В Азербайджане разрабатывается стратегия по развитию женского предпринимательства в регионах
Бизнес 15:34
Президент Ильхам Алиев поздравил руководителя Северной Македонии
Политика 15:27
В одном из поселков Абшеронского района ожидаются перебои в электроснабжении
Общество 15:25
Бакинский книжный центр удостоен грамоты СНГ (ФОТО)
Социум 15:23
У азербайджанских детей есть шанс поехать в Македонию
Культура 15:21