В Беларуси завершили уборку сахарной свеклы

16 ноября 2019 12:23 (UTC+04:00)

Белорусские аграрии завершили уборку сахарной свеклы. Как передает Trend, об этом сообщили БЕЛТА в министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Всего в этом году накопано более 4 млн 850 тыс. т сахарной свеклы (в 2018 году - 4 млн 790 тыс.т), средняя урожайность составила 520,8 ц/га (в прошлом году - 485 ц/га). Сахаристость - 16,87%.

На свеклоприемные пункты вывезено около 86% накопанной свеклы (4 млн 166 тыс. т). В счет госзаказа продано более 2 млн т сахарной свеклы (или 97% к плану).

Также близится к завершению уборка кукурузы на зерно - на 16 ноября задание выполнено на 99,2%. Не убранными остаются лишь незначительные площади в Минской и Могилевской областях.

По информации на 16 ноября, в хозяйствах республики намолочено свыше 1 млн 371 тыс. т зерна кукурузы. Средняя урожайность составляет 75,9 ц/га, что несколько ниже прошлогоднего показателя (в 2018 году с 1 га убирали в среднем 84,2 ц зерна кукурузы).

Задание по уборке кукурузы на силос и зеленый корм также практически выполнено (на 99,8%).

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