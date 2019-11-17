Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ принял участие в парламентских выборах в Беларуси

БАКУ /Trend/ - Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Эльман Имамалиев и три сотрудника филиала прошли регистрацию в качестве международных наблюдателей в Центральной комиссии по проведению выборов и референдумов Беларуси в целях осуществления наблюдения за выборами в Палату представителей Национального собрания Беларуси в воскресенье, сообщает Trend.

Директор Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ Имамалиев был командирован в город Минск в целях осуществления краткосрочного наблюдения в составе группы международных наблюдателей от МПА СНГ, в связи с наблюдением за организацией и проведением выборов он посетил ряд избирательных участков.

В день выборов – 17 ноября 2019 года сотрудники Бакинского филиала МИМРД МПА СНГ побывали в посольстве Беларуси в Азербайджане с целью наблюдения за организацией и проведением выборов в Палату представителей Национального собрания Беларуси. Полученные данные сотрудники регулярно представляли в избирательный штаб, действующий в МПА СНГ.

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