ЕБРР может профинансировать реконструкцию мостов в регионах Беларуси

Европейский банк реконструкции и развития может выделить средства на реконструкцию мостов в регионах. Об этом в интервью на телеканале СТВ рассказал глава представительства ЕБРР в Беларуси Александр Пивоварский, сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.



Говоря об инфраструктурных проектах, которые реализуются в Беларуси с поддержкой ЕБРР, представитель банка отметил, что среди них есть схожие: "У нас есть сейчас целый портфель этих проектов. И некоторые повторяются. Например, профинансируем мосты республиканского уровня, а есть мосты муниципальные. Мы тоже рассматриваем потенциальный проект с муниципальными мостами".



Также в Беларуси при поддержке ЕБРР уже запущен проект по реконструкции автодороги М10. По словам Александра Пивоварского, после формирования окончательного списка возможных частных партнеров правительство выберет среди них победителя. "В принципе, к концу следующего года, наверное, это возможно сделать", - добавил он.



Александр Пивоварский отметил, что банк удовлетворен динамикой сотрудничества в Беларуси. "Беларусь - партнер надежный, предсказуемый. Когда что-то обещают - здесь всегда выполняют", - подчеркнул он.



Как сообщалось, 3 декабря по итогам встречи премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с первым вице-президентом ЕБРР Юргеном Ригтеринком было подписано кредитное соглашение. Согласно документу, ЕБРР выделяет 259 млн евро на реконструкцию в Беларуси 12 мостов и трассы М3.



Первый компонент соглашения подразумевает реконструкцию 12 мостов на республиканских автодорогах с финансированием в размере 126 млн евро. Ожидается, что к реконструкции могут приступить уже в 2020 году после проведения необходимых процедур.



Второй транш в размере 133 млн евро предназначен для модернизации трассы M3, соединяющей Минск с Витебском. Эти средства будут направлены на реконструкцию 47-километрового участка трассы.



ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк. ЕБРР является крупнейшим институциональным инвестором в экономику Беларуси. С начала своей деятельности в Беларуси в 1992 году ЕБРР проинвестировал почти 2,7 млрд евро в 119 проектов в различных отраслях экономики страны.

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