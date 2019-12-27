Беларусь построит на "Дружбе" пункт контроля качества нефти из РФ

27 декабря 2019 15:26 (UTC+04:00)

Беларусь построит на магистральном нефтепроводе "Дружба" пункт контроля качества нефти из РФ, сообщил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго, которого цитирует корпоративное издание "Нефтяная магистраль", сообщает Trend со ссылкой на БЕЛТА.

"Концерн "Белнефтехим" поддержал наше предложение о строительстве на белорусском участке магистрального нефтепровода "Дружба" систем измерения количества и показателей качества нефти (СИКН). В течение следующего года будет реализован первый этап проекта по установке СИКН на приеме нефти из Российской Федерации, это 106-й км трассы нефтепровода "Унеча - Мозырь", - рассказал Андрей Вериго.

То, что данное решение будет принято до конца 2019 года, ранее анонсировал зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. Объем инвестиций не озвучивался.

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