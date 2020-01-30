Беларусь планирует расширить поставки продукции деревообработки в Румынию

Возможности расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности обсуждались на встрече чрезвычайного и полномочного посла Беларуси в Румынии Андрея Гринкевича с министром окружающей среды, водных и лесных ресурсов Румынии Костелом Алексе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел.



"Предметно рассмотрена тематика развития белорусско-румынского сотрудничества в области охраны и использования природных ресурсов, включая обмен опытом в сфере противопожарной защиты и восстановления лесов, звероводства, семеноводства, а также вопросы организации на базе Республиканского центра экологической экспертизы министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси курсов повышения квалификации для румынских специалистов", - отметили в МИД.



Отдельное внимание собеседники уделили возможностям расширения поставок в Румынию продукции белорусской лесной и деревообрабатывающей промышленности, включая выход на румынский рынок техники для лесного хозяйства ОАО "Амкодор". Отмечена целесообразность проведения мероприятий по реализации совместных проектов в сфере охотничьего хозяйства.

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