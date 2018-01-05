Десять важных событий в Китае в 2018 году

1. Исполняется 40 лет с момента проведения политики реформ и открытости

3 сентября 2017 года председатель КНР Си Цзиньпин на церемонии открытия Делового форума стран БРИКС отметил, что в 2018 году пройдут торжественные мероприятия по случаю 40-летия с момента проведения политики реформ и открытости в Китае.

18 декабря 1978 года торжественно открылся третий пленум ЦК КПК 11-го созыва. В ходе этого заседания было выдвинуто предложение о смещении рабочего центра Партии и государства к экономическому строительству, а также об осуществлении исторического решения о политике реформ и открытости. Именно тогда был сделан великий поворотный шаг, который обладает огромным значением, с момента становления нового Китая.

2. В ходе «двух сессий» будет выбран новый состав государственных руководителей

Ожидается, что в марте 2018 года в Пекине пройдет Первая сессия ВСПН 13-го созыва. На сессии будет выбран новый состав государственных руководителей.

Открытие Первой сессии ВК НПКСК 13-го созыва также планируется в марте 2018 года.

3. На втором пленуме ЦК КПК 19-го созыва пройдет обсуждение предложений о поправках в Конституцию

В январе 2018 года в Пекине пройдет Второй пленум ЦК КПК 19-го созыва, основное внимание будет уделено обсуждению предложений о внесении поправок в часть содержания Конституции страны.

4. Утверждение стратегического планирования по подъему деревни

В докладе 19-го Всекитайского съезда КПК впервые было упомянуто о «стратегии подъема деревни», которая стала важным решением Центрального комитета КПК. В 2017 году в ходе Центрального рабочего совещания по вопросам экономики стратегия по подъему деревни стала одним из восьми важных пунктов в продвижении высококачественного развития. Более того, было выдвинуто научное утверждение стратегического планирования подъема деревни.

5. Четыре дипломатических мероприятия

С 5 по 10 ноября 2018 года в Национальном выставочном центре в Шанхае пройдет Первая Китайская международная импортная ярмарка.

С 8 по 11 апреля на острове Хайнань пройдет Боаоский Азиатский форум 2018 года.

В июне 2018 года в Циндао состоится 18-й Саммит Совета глав государств Шанхайской Организации Сотрудничества.

В настоящее время идет подготовка к форуму китайско-африканского сотрудничества.

6. Китай утвердит закон о контроле

В декабре 2017 года на 31-й сессии ПК ВСНП 12-го созыва было принято решение о подаче на рассмотрение в ходе Первой сессии ВСНП 13-го созыва закона о контроле и надзоре.

По всей стране продвигаются пилотные проекты по реформированию инспекционной системы, утверждается упорядоченное продвижение работы в рамках закона о контроле. Это реформирование станет стратегическим планированием строгого внутрипартийного управления в условиях новой эпохи, а также ключевой мерой по борьбе с коррупцией.

7. Вводится экологический налог

С 1 января 2018 года в Китае вступил в силу «Закон о налоге для защиты окружающей среды». Согласно этому закону, будет взиматься экологический налог, а плата за сброс загрязняющих веществ будет отменена. Госсовет выпустил оповещение, в котором четко отмечено, что налог для защиты окружающей среды будет входить в доходы, направляемые местным правительствам.

С 1 января 2018 года вступил в силу «Проект реформирования системы возмещения экологического ущерба», таким образом, по всей стране будет осуществляться пилотная система возмещения экологического ущерба.

8. Аппарат «Чанъэ-4» произведет первую в мире мягкую посадку на обратную сторону Луны

Задачи «Чанъэ-4» были приняты на заседании группы руководителей по Лунной программе Китая, а также официально начали осуществляться. Запуск аппарата запланирован на 2018 год.

Ожидается, что «Чанъэ-4» выполнит три задачи: в первую очередь, он впервые в мире произведет посадку на обратную сторону Луны; благодаря этому космическому аппарату впервые будет поддерживаться связь между Землей и Луной; миссия «Чанъэ-4» предоставит научным работникам платформу для изучения информации об обратной стороне Луны, предполагается, что будут получены важные оригинальные научно-исследовательские результаты.

9、Единое руководство Центрального комитета КПК и Центрального военного совета КНР вооруженной полицией

Согласно «Решению ЦК КПК о регулировании руководства над вооруженной полицией», с 1 января 2018 года вооруженная милиция Китая будет находиться под единым руководством ЦК КПК и Центрального военного совета КНР.

10. Исполняется 60 лет с момента основания Гуанси-Чжуанского и Нинся-Хуэйского автономных районов

В 2018 году исполняется 60 лет с момента основания Гуанси-Чжуанского и Нинся-Хуэйского автономных районов.

Два автономных района будут продвигать осуществление ряда проектов, в том числе проекты строительства для национального благосостояния и важные индустриальные проекты.

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