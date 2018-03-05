Экспериментальное высокогорное лесоводство на научной базе в Нагчу (ФОТО)

5 марта 2018 20:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Нагчуская научно-экспериментальная база высокогорного лесоводства площадью 1000 му (66,7 га) расположена в уезде Нагчу округа Нагчу Тибетского автономного района (Юго-Западный Китай).

Работающие здесь специалисты изучают приспособляемость деревьев к условиям большой высоты над уровнем моря, а также производят посадки опытных образцов, стремясь повысить коэффициент выживаемости деревьев в районах холодного высокогорья. Эксперименты приносят положительные результаты.

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