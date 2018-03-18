Ли Кэцян переназначен на пост премьера Китая на второй срок

18 марта 2018 06:58 (UTC+04:00)

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) утвердили в воскресенье кандидатуру Ли Кэцяна на посту главы китайского Госсовета на второй срок, передает РИА Новости.

Его кандидатура была выдвинута от имени председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее в субботу был переизбран на второй срок.

Тайное голосование по кандидатуре премьера состоялось утром в воскресенье на шестом пленарном заседании первой сессии ВСНП 13-го созыва.

Ли Кэцян впервые был утверждён на должности премьера КНР в марте 2013 года — на сессии ВСНП 12-го созыва.

Согласно конституции Китая, премьер возглавляет правительство не более двух сроков по пять лет.

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