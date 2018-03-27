Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении импортного фенола

Министерство коммерции КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении фенола, импортированного из США, ЕС, Республики Корея, Японии и Таиланда, сообщает агентство "Синьхуа".

Ведомство получило заявление с требованием от китайских производителей начать расследование в отношении зарубежных производителей, так как последние занимаются демпингом, продавая свою продукцию на китайском рынке по ценам ниже объективной рыночной стоимости, говорится в официальном заявлении министерства.

Расследование завершится 26 марта следующего года, однако при наличии особых обстоятельств может продлиться до 26 сентября 2019 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.