Китай запустил антидемпинговое расследование в отношении импортного фенола

27 марта 2018 13:33 (UTC+04:00)

Министерство коммерции КНР объявило о начале антидемпингового расследования в отношении фенола, импортированного из США, ЕС, Республики Корея, Японии и Таиланда, сообщает агентство "Синьхуа".

Ведомство получило заявление с требованием от китайских производителей начать расследование в отношении зарубежных производителей, так как последние занимаются демпингом, продавая свою продукцию на китайском рынке по ценам ниже объективной рыночной стоимости, говорится в официальном заявлении министерства.

Расследование завершится 26 марта следующего года, однако при наличии особых обстоятельств может продлиться до 26 сентября 2019 года.

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