Си Цзиньпин призвал учитывать интересы народа при реализации программ по озеленению земель (ФОТО)

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель, сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в добровольных лесопосадках в Пекине.

Руководящие кадры различных уровней должны показать кадровым работникам и массам личный пример, участвуя в добровольной посадке деревьев и относясь к окружающей среде как к собственной жизни, отметил он.

В лесопосадках также приняли участие Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань.

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