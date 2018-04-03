Си Цзиньпин призвал учитывать интересы народа при реализации программ по озеленению земель (ФОТО)

3 апреля 2018 17:03 (UTC+04:00)

Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность придерживаться концепции развития, ориентированной на интересы народа, при осуществлении программ по озеленению земель, сообщает агентство "Синьхуа".

Си Цзиньпин, являющийся также генеральным секретарем ЦК КПК и председателем Центрального военного совета, выступил с таким призывом во время участия в добровольных лесопосадках в Пекине.

Руководящие кадры различных уровней должны показать кадровым работникам и массам личный пример, участвуя в добровольной посадке деревьев и относясь к окружающей среде как к собственной жизни, отметил он.

В лесопосадках также приняли участие Ли Кэцян, Ли Чжаньшу, Ван Ян, Ван Хунин, Чжао Лэцзи, Хань Чжэн и Ван Цишань.

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