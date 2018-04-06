Китай и Россия должны укреплять координацию в сложной международной обстановке - МИД

БАКУ /Trend/ - Находящийся в России с рабочим визитом спецпосланник председателя КНР Си Цзиньпина, член Госсовета и министр иностранных дел КНР Ван И провел переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, после которых они совместно встретились с журналистами.

Ван И в очередной раз передал поздравления Владимиру Путину в связи с уверенной победой на состоявшихся недавно выборах и переизбранием на пост президента. По его словам, в Китае также недавно успешно завершились "две сессии" (сессии ВСНП и ВК НПКСК), а Си Цзиньпин был единогласно переизбран председателем КНР. Главы двух государств первыми поздравили друг друга с победой, что в полной мере отражает особый статус и высокий уровень отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран.

"Итоги "двух сессий" в Китае и президентских выборов в России отчетливо свидетельствуют, что самостоятельно выбранный обеими странами пути развития находит искреннюю поддержку в народе. Существует обоснованная уверенность в том, что под руководством Путина российский народ сплотится воедино, справится с трудностями и будет идти вперед, непрерывно добиваясь новых успехов в деле национального возрождения и развития. Китай продолжит оказывать России уверенную поддержку в соответствующем ее национальным реалиям пути развития, будет твердо поддерживать Россию в защите ее справедливых и законных прав и интересов, а также более активное участие РФ в региональных и международных делах", - заявил Ван И.

По его словам, Китай и Россия, будучи близкими стратегическими партнерами, должны укреплять координацию и взаимодействие, несмотря на множество факторов нестабильности в региональной и международной обстановке.

"В этот раз председатель КНР Си Цзиньпин направил меня в качестве своего спецпосланника в Россию. Это свидетельствует об особом внимании КНР к развитию отношений с Россией, а также о том, что наши двусторонние отношения занимают приоритетное место в дипломатической повестке по всем направлениям", - подчеркнул Ван И.

Он добавил, что в ходе визита "сверил часы" по двусторонним отношениям и важным региональным и международным вопросам с Лавровым, в ходе которого сторонам удалось достичь обширного консенсуса.

"Мы едины в том, что сегодня китайско-российские отношения переживают наилучший период в своей истории. Наши страны вместе активно продвигают стыковку строительства инициативы "Пояса и пути" с процессом создания Евразийского экономического союза, уверенно реализуют проекты сотрудничества в энергетической, инвестиционной, аэрокосмической и инфраструктурной областях. Гуманитарное сотрудничество переживает период своего расцвета. Этот и будущий годы объявлены годами перекрестного регионального сотрудничества и обменов для открытия новых горизонтов двусторонних отношений. Мы поддерживаем позитивное взаимодействие в международных делах, активно продвигаем принцип политического решения острых вопросов, тесно сотрудничаем в рамках ООН, ШОС и БРИКС и других многосторонних механизмов. Китай и Россия сообща продвигают создание международных отношений нового типа, характеризующихся взаимоуважением, справедливостью, сотрудничеством и общим выигрышем, совместно строят человеческое сообщество с единой судьбой", - заявил глава китайского МИД.

Ван И подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина и Путина продвигаются вперед отношения между Китаем и РФ. Согласно установившейся практике, главы двух государств ежегодно обмениваются визитами. Путин посетит КНР в этом году. Главы государств также встретятся на важных двусторонних и многосторонних площадках сотрудничества. Стороны продолжат прилагать совместные усилия, тщательно проработают содержание предстоящих встреч лидеров и надлежащим образом реализуют достигнутые главами государств договоренности.

"Мы с Лавровым обменялись подробными мнениями по важным международным вопросам, представляющим взаимный интерес. Мы едины во мнении о том, что Китай и Россия в качестве постоянных членов Совбеза ООН и всесторонних стратегических партнеров должны укреплять сотрудничество в условиях сложной международной ситуации. Следует отдать приоритетное место двусторонней координации и взаимодействию во всех сферах дипломатической работы, укрепить согласование позиций по основным политическим вопросам и действиям, вместе защищать мир и стабильность на региональном и международном уровнях", - добавил Ван И.

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