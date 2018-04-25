Китайский глубоководный планер впервые опустился на глубину 8213 метров

Китайское научно-исследовательское судно "Сяньянхун-18" вернулось в базовый порт Государственного океанологического управления Китая, сообщает агентство Жэньминь Жибао.

В течение 30-дневной экспедиции планер находился в Марианской впадине с подводными планерами "Хайянь-4000" и "Хайянь-10000". Данные планеры были полностью разработаны Китаем. Планер "Сяньянхун-18" совершил 18 погружений и впервые опустился на глубину 8213 метров, что установило новый мировой рекорд.

Успех погружения глубоководного планера "Сяньянхун-18" на глубину 8213 метров означает, что Китай добился исторического сдвига в области наблюдения за глубоким морем.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.