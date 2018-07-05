Китай защитит иностранные компании на фоне усиления протекционизма США

5 июля 2018 10:27 (UTC+04:00)

Китайские власти будут защищать интересы всех иностранных компаний, несмотря на усиливающиеся торгово-экономические противоречия с США. Об этом заявил в четверг официальный представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, передает ТАСС.

"Правительство нашей страны защитит законные интересы всех без исключения предприятий, осуществляющих деятельность на китайской территории, - отметил он, отвечая на вопрос о том, обернется ли протекционистская политика Вашингтона усилением нажима на американские компании в Китае. - Развязанная Соединенными Штатами торговая война, возможно, отразится на предприятиях. Однако мы продолжим следить за ситуацией, активно содействовать тому, чтобы последствия от удара, который будет нанесен по компаниям, оказались менее негативными".

Гао Фэн также напомнил, что последние 10 лет Китай продолжал оставаться одним из наиболее эффективных рынков для международных инвесторов. "И это не только потому, что китайский рынок огромен, но, что еще более важно, по причине его стабильности, упорядоченности, юридической защищенности", - пояснил представитель.

15 июня Президент США Дональд Трамп объявил, что в связи с "кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий" и "несправедливой" торговой практикой Пекина Вашингтон введет 25-процентные пошлины в отношении китайских товаров на сумму $50 млрд. Причем тарифы на продукцию и услуги, общая стоимость которых оценивается в $34 млрд, вступят в силу уже 6 июля.

Власти КНР в свою очередь проинформировали Вашингтон, что ответят на эти действия - 6 июля американские товары на ту же сумму аналогичным образом будут обложены пошлинами по повышенной ставке.

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