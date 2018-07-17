Китай надеется на углубление диалога России и США после саммита в Хельсинки

17 июля 2018 12:03 (UTC+04:00)

Китай надеется, что Россия и США после саммита в Хельсинки углубят диалог и сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, передает РИА Новости.

Первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась накануне в Хельсинки. Президенты сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов. По итогам встречи лидеры заявили о заинтересованности в улучшении отношений двух стран.

"Все внимательно следили за саммитом лидеров РФ и США. Китай приветствует встречу в Хельсинки. Россия и США являются постоянными членами СБ ООН и государствами с важным международным влиянием, они несут ответственность за глобальный мир и безопасность", — заявила Хуа Чуньин.

По ее словам, Китай приветствует улучшение отношений России и США и надеется, что стороны углубят диалог и расширят сотрудничество, что будет благоприятно для глобального мира и развития.

Китайский дипломат отметила, что улучшение отношений Москвы и Вашингтона "поможет международному сообществу объединить усилия для ответа на общие вызовы".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Казахстана огласил дату и место проведения саммита глав прикаспийских стран
Политика 12:10
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Россия 11:35
Беларусь и Россия создают молодежный бизнес-инкубатор
Беларусь 11:32
В пекинском аэропорту "Шоуду" отменили почти 650 рейсов
Китай 08:54
Трамп согласен с мнением Путина о позорно низком уровне отношений США и России
США 08:32
Россия готова продлить договор СНВ, заявил Путин
Россия 07:43
Лента новостей
Иностранные инвесторы смогут получить вид на жительство в Узбекистане при покупке недвижимости
Бизнес 12:55
Ненефтяная промышленность Азербайджана выросла почти на 9%
Бизнес 12:49
Практически каждый пятый турист, посетивший Азербайджан, прибыл из стран Персидского Залива
Туризм 12:49
Бакинские тренды летней детской моды
Стиль 12:43
Zenith Energy назначила нового менеджера по операциям в Азербайджане
Энергетика 12:41
Назарбаев: Казахстану не нужно огромное количество банков
Казахстан 12:35
В Баку открылось Музыкальное пространство без границ (ФОТО)
Культура 12:20
Сегодня ночью в Баку будет ограничено движение транспорта в туннеле по проспекту Зии Буниятова
Общество 12:12
Глава МИД Казахстана огласил дату и место проведения саммита глав прикаспийских стран
Политика 12:10