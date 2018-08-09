Количество контейнерных поездов по маршруту Китай-Европа через Казахстан увеличилось в 1,4 раза

9 августа 2018 21:45 (UTC+04:00)

За семь месяцев текущего года через территорию Казахстана проследовало 2293 контейнерных поезда. Из них по маршруту Китай-Европа - 897 поездов, что в 1,4 раза больше, чем в прошлом году. Об этом, как передает Синьхуа, сообщила пресс-служба компании "КТЖ -- Грузовые перевозки".

В обратном направлении проследовал 641 поезд, что выше в 1,7 раза. При этом основной рост отмечается в направлении Чэнду-Достык-Лодзь.

Объем импортных перевозок составил 9,7 млн тонн. Наибольший рост наблюдается на пограничных переходах с железными дорогами Кыргызстана (75 проц), Узбекистана (10 проц) и Китая (3 проц). Объем перевозок грузов в экспортном сообщении достиг 46,5 млн тонн, увеличившись на 5 проц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост установлен на пограничных железнодорожных переходах с Китаем (60 проц), Узбекистаном (33 проц) и Туркменистаном (в 2 раза).

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